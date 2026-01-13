  • İSTANBUL
Yerel Reyhanlı'da sağanak yağış etkili oldu
Yerel

Reyhanlı'da sağanak yağış etkili oldu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gün boyu süren sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gün boyunca etkiyi olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sürücüler trafikle ilerlemekte zor anlar yaşadı.

İlçede gün boyu devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yağmur sularının birikmesi sonucu birçok evi su bastı. Evleri su basan, eşyaları zarar gören vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Öte yandan yağışla birlikte bazı sokaklarda su baskınları yaşandı, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri çalışma başlattı.

