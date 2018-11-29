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Reyhanlı’da 40 Suriyeli kaçak ile 6 organizatör yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bir eve düzenlenen baskında, Suriye uyruklu 40 kaçak göçmen ele geçirildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 14:28
Reyhanlı’da 40 Suriyeli kaçak ile 6 organizatör yakalandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terk edilmiş bir eve yaptıkları operasyonda Suriye’den kaçak yolla geldikleri belirlenen 40 kişiyi yakaladı. Bu kişileri para karşılığı Türkiye’ye yasa dışı yollarla getirdikleri belirlenen 6 Suriyeli tutuklandı.

Polis ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde terk edilmiş bir eve operasyon düzenledi. Aralarında   çocuk ve kadınların da bulunduğu 40 kişi yakalandı. Suriyeliler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, bu kişileri para karşılığında Türkiye’ye kaçak yolla getirdikleri belirlenen ve isimleri açıklanmayan 6 Suriyeliyi yakaladı. Suriyeliler sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:28
  1. Hatay
  2. Reyhanlı
  3. kaçak göçmen operasyonu

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