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Aktüel

Reyhanlı’da 40 gram takoz esrar ele geçirildi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurarak aradığı 3 şahsın üzerinden 40 gram takoz esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:27:33 -
Reyhanlı’da 40 gram takoz esrar ele geçirildi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurarak aradığı 3 şahsın üzerinden 40 gram takoz esrar ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde devriye görevi yaparken şüphelendiği 3 şahsı durdurup üst araması yaptı. Şahısların üzerinde 40 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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