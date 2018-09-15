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Reyhanlı planlayıcısı hakkında flaş gelişme!

Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı olarak yakalanarak gözaltına alınan Yusuf Nazik'in gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 19:20
Reyhanlı planlayıcısı hakkında flaş gelişme!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu sürüyor.

Aranan Teröristler Listesi'nde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı saldırısının organizatörü Yusuf Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere, 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Nazik'in süren sorgusu kapsamında gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı. Zaman zaman MİT görevlilerinin de katıldığı sorgulamada Nazik'in, örgütün güncel durumu, yurt içi ve dışındaki bağlantıları, Suriye'deki faaliyetlerinin yanı sıra örgüt elebaşı Mihraç Ural'ın Suriye istihbaratı El Muhaberat ile ilişkileriyle ilgili de önemli bilgileri polis ve istihbarat yetkilileriyle paylaştığı, çeşitli isim ve adresler verdiği öğrenilmişti.

Sorgulamanın Nazik'in verdiği bilgiler doğrultusunda bir süre daha uzatılabileceği ve ek gözaltı süresi istenebileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 19:20
  1. Ankara
  2. Reyhanlı saldırısı
  3. Yusuf Nazik

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