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Dünya Reuters'in geçtiği fotoğraf dünyayı sarstı!
Dünya

Reuters'in geçtiği fotoğraf dünyayı sarstı!

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta'da yaşanan insanlık dramı Reuters'in geçtiği fotoğrafla gözler önüne serildi. İspanya Sualtı Kurtarma Timi’nde Juan Francisco, göçmen bir ailenin suda kaybettiği bebeğini yakalamayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 16:50:00 -
Reuters'in geçtiği fotoğraf dünyayı sarstı!

Binlerce göçmen hafta başından bu yana Fas'tan Ceuta'ya yüzerek ya da yürüyerek ulaştı, alarma geçen İspanya sınıra ordu birlikleri konuşlandırdı.


Dünyanın gözünü bir anda Cebelitarık Boğazı'ndaki küçük şehre çeviren akında, bazı göçmenler şişme botlar kullandı veya kollarına bağladıkları şişelerle Ceuta'ya yüzdü.

Göçmenlerin bir kısmı ise sınır çitlerini aşıp yürüyerek İspanya topraklarına giriş yaptı. Göçmen kafilesi içinde aileleriyle birlikte Avrupa'ya gitme hayali kuran yüzlerce çocuk da vardı.

8 bin göçmen Ceuta'ya geçti

Ceuta'ya ulaşan 8 bin göçmen arasındaki 26 yaşındaki Ouarda, "Facebook’ta sınırı geçmenin mümkün olduğunu gördüm. Artık aileme bakamadığım için buraya geldim" diye konuştu.

İspanya benzeri görülmemiş bir göçmen akınıyla karşılaştığını açıkladı, İspanyol askerlerin El Tarajal Plajı'ndaki sınır hattında bazı göçmenleri suya iteklediği görüldü.

Kan donduran olay televizyon kameraları tarafından da görüntülendi, sosyal medyada hızla yayılan kayıt İspanya'ya yönelik tepkileri tetikledi.

Bebeğin fotoğrafı sembol oldu

Ailesiyle birlikte Cueta'ya ulaşmak isterken denizde kaybolan iki aylık bir bebek ise,  tarafından kurtarıldı.

İspanyol Sivil Muhafızlar (Guardia Civil) teşkilatının 18 Mayıs tarihinde paylaştığı sembol kurtarma fotoğrafı, dünya çapında büyük yankı buldu.

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