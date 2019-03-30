Reuters felaketin bilançosunu duyurdu! 2 haftada 746 kişi öldü

Mozambik, Zimbabve ve Malavi'nin bazı bölgelerini yerle bir eden Idai Tayfunu, yüz binlerce insanı evsiz bıraktı.

Üç ülkeyi iki hafta önce vuran Idai Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor.

Ölü sayısı her geçen gün artıyor

Güney Afrika ülkeleri Mozambik, Zimbabve ve Malavi'de ölü sayısı 746'ya çıktı, yüz binlerce insan ise evsiz kaldı.

Reuters haber ajansı, yüz binlerce insanın yemek, su ve barınağa ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

İki büyük nehrin taştığı, cesetlerin sular içinde yüzdüğü Mozambik'te şimdiye kadar 501 kişinin öldüğü belirlendi.

99 bin ev hasar gördü veya tamaen yok oldu, 1,8 milyon insan felaketten etkilendi.

Mozambik'ten iki gün sonra, 16 Mart'ta Idai'nin ulaştığı Zimbabve'de şimdiye kadar 185 ceset bulundu. Birleşmiş Milletler'e göre ise, can kaybı 259.

Çeyrek milyon insanı etkiledi

Çeyrek milyon insanın felaketten etkilendiği Zimbabve'de 16 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Malavi'de ise tayfun ve sonrasındaki seller 60 kişinin ölümüne yol açtı, 868 bin insan felaketten etkilendi.