Resulayn'da zafer fotoğrafı TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun teröristlerden arındırdığı Resulayn'da, Türkiye'nin ve SMO'nun bayrakları asıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG/PYD'den temizlenen Resulayn'da hayat normale dönüyor. Resulayn ilçe merkezindeki teröristlerce yerleştirilen bombalı tuzak ve mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor. İlçenin dört bir tarafı Suriye Milli Ordusu ve Türk bayraklarıyla donatıldı. Harekat kapsamında YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellerin Türkiye sınırına kadar uzandığı tespit edildi.

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