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Resulayn'da zafer fotoğrafı

TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun teröristlerden arındırdığı Resulayn'da, Türkiye'nin ve SMO'nun bayrakları asıldı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:31
Resulayn'da zafer fotoğrafı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG/PYD'den temizlenen Resulayn'da hayat normale dönüyor.

Resulayn ilçe merkezindeki teröristlerce yerleştirilen bombalı tuzak ve mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

İlçenin dört bir tarafı Suriye Milli Ordusu ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

Harekat kapsamında YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellerin Türkiye sınırına kadar uzandığı tespit edildi.

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:31
  1. Ordu
  2. Resulayn
  3. SMO
  4. TSK

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  • cccccc15 sa önce
    Düşman BelliHaçlılarSiyonistlerİracılar Ve bunların kullaları sol kafalar, esed, Sisi, Fetö Mitö
  • dürüstdürüst17 sa önce
    ALLAH ORDUMUZA,DEVLETİMİZE VE BU ASİL MİLLETİMİZE(bunu hak edenlere)ASLA ZEVAL VERMESİN.SYN:BAŞKANI da ABD ve RUSYA zaferinden dolayı kutluyorum.

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