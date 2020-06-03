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Aktüel

Resulayn’da PKK/YPG’li bir teröristi ölü ele geçirildi

Resulayn’da sivillerin olduğu bölgeye geçmeye çalışan bir PKK/YPG’li bir teröristin ölü olarak ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 17:05:39 -
Resulayn’da PKK/YPG’li bir teröristi ölü ele geçirildi

Resulayn’da sivillerin olduğu bölgeye geçmeye çalışan bir PKK/YPG’li bir teröristin ölü olarak ele geçirildi.


Savunma Bakanlığı, Resulayn’da sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG’li bir teröristin, yol kontrol noktasında yapılan müdahale ile bölgeden kaçtığını ve bu esnada bombanın infilak etmesi üzerine amacına ulaşamadan ölü olarak geçirildiğini duyurdu.

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