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Aktüel

Resulayn’da bomba yüklü araç patladı: 3 ölü

Suriye’nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1’i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 19:49:36 -
Resulayn’da bomba yüklü araç patladı: 3 ölü

Suriye’nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1’i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.


Suriye’nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 1’i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti. Patlama sonrası çıkan yangın sivil savunma ekipleri tarafından söndürülürken, patlama sonucu çevredeki evlerde ağır hasar oluştu.

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