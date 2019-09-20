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Resul Holoğlu kimdir? Resul Holoğlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı mı oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan emniyet atama kararlarına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdacade Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Resul Holoğlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu. Peki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Resul Holoğlu kimdir?

20 Eylül 2019 Cuma 12:13
Resul Holoğlu kimdir? Resul Holoğlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı mı oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan emniyet atama kararlarına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdacade Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Resul Holoğlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu. Peki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Resul Holoğlu kimdir?

Resul Holoğlu kimdir?

Ailesi aslen Trabzon'un Of ilçesinden olan Başkanımız, 1967 yılında Kocaeli ilinde doğdu. İlköğretimi Kocaeli'nde tamamladıktan sonra 1985 yılında Polis Kolejinden, 1989 yılında ise Polis Akademisinden mezun oldu. Sırasıyla Kayseri, İstanbul, Milano-İtalya (Güvenlik Ataşesi olarak), Şanlıurfa, İstanbul ve Edirne illerinde görev yaptı. Edirne'de İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, 2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ettikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Başkanımız, 27/02/2014 tarihinden itibaren Hakkari Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmüş olup Bakanlık Makamının 26/10/2016 tarihli onayı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına atanmıştır.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 12:13
  1. Şanlıurfa
  2. Trabzon
  3. Kocaeli
  4. Kayseri
  5. İstanbul
  6. Hakkari
  7. Edirne
  8. Resul Holoğlu kimdir?
  9. Resul Holoğlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı mı oldu?
  10. emniyet genel müdürlüğü atama kararları

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