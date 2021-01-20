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Yaşam Restoranlar ne zaman açılacak?
Yaşam

Restoranlar ne zaman açılacak?

Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Kafelerin açılıp açılmayacağı merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olmak üzere çeşitli tedbirler alındı. Kafeler, restoranlar, lokantalar yani mekanlar paket servis ve belirlenen saatler gel al hizmeti verebiliyorlar. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 22:37:00 -
Restoranlar ne zaman açılacak?

Restoranlar ne zaman açılacak? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de ilk kez koronavirüs vakası ilk kez mart ayında görüldü. Kafeler, restoranlar ve lokantalara koronavirüs salgını nedeniyle bazı kısıtlamalar getirildi. Peki, restoranlar için kısıtlamalar ne zaman sona erecek?

Restoranlar ne zaman açılacak?

Kasım ayı itibarıyla, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan veya herhangi bir resmi kurumdan açıklama gelmedi. 

11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılamanın bu hafta içi başlayacağını ve kısıtlamaların da kademeli olarak kalkacağını ifade etmişti.

Paket servisi devam ediyor

Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

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