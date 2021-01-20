Restoranlar ne zaman açılacak? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de ilk kez koronavirüs vakası ilk kez mart ayında görüldü. Kafeler, restoranlar ve lokantalara koronavirüs salgını nedeniyle bazı kısıtlamalar getirildi. Peki, restoranlar için kısıtlamalar ne zaman sona erecek?

Restoranlar ne zaman açılacak?

Kasım ayı itibarıyla, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan veya herhangi bir resmi kurumdan açıklama gelmedi.

11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılamanın bu hafta içi başlayacağını ve kısıtlamaların da kademeli olarak kalkacağını ifade etmişti.

Paket servisi devam ediyor

Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.