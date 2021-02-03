Restoranlar ne zaman açılacak son açıklama | Koronavirüs salgını sebebiyle restoranlar, lokantalar ve kafeler aylardır kapalı durumda. Söz konusu işletmeler yalnızca gel al ve paket servis hizmeti veriyor. Esnaf dükkanlarının ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, dükkanlar ne zaman açılacak?

Restoranlar mart ayında mı açılacak? Kafeler restoranlar ne zaman açılır?

Milyonlarca esnaf dükkanlarını ne zaman açabileceklerin araştırıyor. 2021 yılının ikinci kabine toplantısı 1 Şubat Pazartesi günü yapıldı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada dükkanların açılacağı tarihle ilgili bilgi vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz” dedi.

Son dönemde pek çok ülkede vakalar hızlı bir artış gösterdi. Bunun sebebi olarak mutasyonlar gösteriliyor. Ülkemizde de son bir haftadır vakalar artış gösterdi. Bu durumun sebebi araştırılıyor. Ülkemizde 17 şehirde 128 kişide mutasyonlu virüs saptandı. Salgının seyrine göre işletmelerin açılacağı tarih belli olacak.