  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a şantaj! Mesajlar ortaya çıktı

Sözcü’nün ahlaksızlığına bakın! Kabe’yi ayaklar altına alanlara değil, Müslümanlara saldırdı

Dolar yatırımcısı dikkat! Dünyanın en büyük şirketi dolar tahminini açıkladı

Buna fırsat verilmemeli! Gezi isyanının bir benzerinin kıvılcımını çakmak istiyorlar

Ermeni isimden olay itiraf: Onları getirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına ilk yorum Şentop'tan ilk yorum: Heyecan verici

İran destek veriyordu! Resmen harekete geçtiler: İşgale başladılar

FETÖ’cü generalden bomba itiraf! “Rütbemi o taktı ben de elini öptüm”

YÖK soruşturma açmalı! Gençleri kışkırtıp geri çekilen Boğaziçi akademisyenleri suç işliyor

Altın ne zaman yükselişe geçecek? Ünlü ekonomistten çarpıcı açıklamalar
Yaşam Restoranlar mart ayında mı açılacak? Kafeler restoranlar ne zaman açılır?
Yaşam

Restoranlar mart ayında mı açılacak? Kafeler restoranlar ne zaman açılır?

Restoranlar 15 Mart’ta mı açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok işletme kapalı durumda. Aylardır kapalı olan kafelerin, restoranların, lokantaların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman açılacak son durum

Yeniakit Publisher
2021-02-03 16:22:00 -
Restoranlar mart ayında mı açılacak? Kafeler restoranlar ne zaman açılır?

Restoranlar ne zaman açılacak son açıklama | Koronavirüs salgını sebebiyle restoranlar, lokantalar ve kafeler aylardır kapalı durumda. Söz konusu işletmeler yalnızca gel al ve paket servis hizmeti veriyor. Esnaf dükkanlarının ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, dükkanlar ne zaman açılacak?

Restoranlar mart ayında mı açılacak? Kafeler restoranlar ne zaman açılır?

Milyonlarca esnaf dükkanlarını ne zaman açabileceklerin araştırıyor. 2021 yılının ikinci kabine toplantısı 1 Şubat Pazartesi günü yapıldı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada dükkanların açılacağı tarihle ilgili bilgi vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz” dedi.

Son dönemde pek çok ülkede vakalar hızlı bir artış gösterdi. Bunun sebebi olarak mutasyonlar gösteriliyor. Ülkemizde de son bir haftadır vakalar artış gösterdi. Bu durumun sebebi araştırılıyor. Ülkemizde 17 şehirde 128 kişide mutasyonlu virüs saptandı. Salgının seyrine göre işletmelerin açılacağı tarih belli olacak. 

Haftada kaç gün okul olacak?
Haftada kaç gün okul olacak?

Eğitim

Haftada kaç gün okul olacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 Şubat 2021 Çarşamba: Türkiye yine hareketli bir güne uyandı
Gündem

3 Şubat 2021 Çarşamba: Türkiye yine hareketli bir güne uyandı

Türkiye 3 Şubat 2021 Çarşamba gününe de yoğun gündem maddeleri ile başladı.
Türkiye'yi örnek aldılar!
Teknoloji

Türkiye'yi örnek aldılar! "Kullanmak niyetindeyiz" deyip duyurdular

Gürcistan'ın yerel kaynaklarla geliştirdiği T-31 taarruzi İHA hakkında üretici firma, “Türkiye'nin deneyimini kullanmak niyetindeyiz.” ifade..
Eşiyle tartışınca evi ateşe verdi
Gündem

Eşiyle tartışınca evi ateşe verdi

İzmir'in Çiğli ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürül..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay