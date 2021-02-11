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Yaşam Restoranlar kafeler ne zaman açılacak? Kafeler açılıyor mu son durum
Yaşam

Restoranlar kafeler ne zaman açılacak? Kafeler açılıyor mu son durum

Lokantaların açılacağı tarih | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok işletme aylardır kapalı. Kafeler, restoranlar ve lokantalar gel –al ya da paket servis hizmeti veriyor. Esnaf kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağını araştırıyor. Peki, koronavirüs yasakların ne zaman kalkar? Kafeler ne zaman açılacak? Mart ayında restoranlar açılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 09:13:00 -
Restoranlar kafeler ne zaman açılacak? Kafeler açılıyor mu son durum

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun zamandır önemli tedbir kararları uygulanıyor. Yasaklar kapsamında kafeler, restoranlar, lokantalar yalnızca gel-al ya da paket servis yapabiliyor. Esnaf dükkanlarını ne zaman açabileceğini araştırıyor. Peki, korona yasakları ne zaman biter?

Restoranlar kafeler ne zaman açılacak? Kafeler açılıyor mu son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada vakalarda bir artış gözlendiğini ifade etti. Kısıtlamalarla ilgili olarak Bakan Koca, "Vakanın seyri, salgının seyri bunu belirleyecek ama mart ayından itibaren, özellikle pazartesi gününden itibaren vaka sayılarını il bazında açıklayacağız, mart ayından itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya arttırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da zaten önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Yani bölgesel bazda, iller bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim” dedi.

 

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