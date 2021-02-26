Kafelerle ilgili gelişmeler gündemde araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli alanlarda tedbirler alındı ve kısıtlamalar getirildi. Kafelere getirilen kısıtlama sonrasında ise kafeler, restoranlar ve mekanların açılacağı tarih merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün normalleşme ile ilgili bir açıklama yaptı.

Restoranlar, kafeler açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kabinede de bunun biz tekrar müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerimizde, ne konumda olduğunu, ne denli istatistiki eğriler, nerelere vardığını orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek, sunumunu yapacak. Bu sunumdan sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, özellikle lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız, bütün bunları otellere varıncaya kadar neler yapmamız gerekiyor, bunların kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim."