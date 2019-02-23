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Restoranda yemek yiyenler hastaneye koştu!

Karabük'te, yedikleri yemeğin ardından zehirlenme belirtileri göstererek hastanede tedavi altına alınanların sayısı 80'e çıktı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 06:44
Restoranda yemek yiyenler hastaneye koştu!

Karabük Kent Meydanı'nda bulunan esnaf çadırındaki bir restoranda yemek yedikten sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı artıyor.

Akşam saatlerinden itibaren kentteki çeşitli hastanelere gelen hastaların sayısı 17'si çocuk 80'e yükseldi. Genel durumları iyi olan hastaların tedavileri sürerken, sayının artabileceği belirtiliyor.

Bu arada olayın ardından AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, hastanelerdeki vatandaşları ziyaret etti, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'dan bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünal, hastaların genel durumlarının iyi olduğunu, 80 kişinin tedavi altına alındığını söyledi.
Şimdiye kadar tedavi altına alınanlardan 40'nın taburcu edildiğini belirten Ünal, konuyu Karabük Valiliği ve belediyesinin derinlemesine araştıracağını ve gerekenleri yapacağını ifade etti.

Hastalarının kontrol amaçlı tutulduklarını anlatan Vergili ise açıklamasında, hepsinin sabaha kadar hastaneden çıkabileceğini, bu zehirlenmeden kim sorumluysa ilgili kurumlarla gerekeni yapacaklarını, denetim konusunda çok titiz olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 06:31
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