Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, sorusunun yanıtı merak ediliyor. 15 Şubat'ta kapalı olan işletmeler açılacak mı?

Restoran ve kafeler yakında açılacak mı?

Henüz kafe ve restoranların açılış tarihi ile ilgili net bir tarih açıklaması yapılmadı. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi. Mart ayından itibaren lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.