Kafe ve restoranların açılış tarihi için heyecan artıyor. Kafe, restoran ve lokantalar koronavirüs önlemleri kapsamında hizmetlerine gel-al ve paket servis şeklinde hizmet veriyorlar. Bugün saat 15:55'te başlayan Kabine Toplantısı'nda restoran ve kafelere ilişkin yeni kararın alınacağı bekleniyor.

Restoran kafeler hangi illerde açılacak?

Kabine Toplantısı devam ediyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmasıyla restoran, cafe gibi işletmeleri yönelik alınan kararlar da netleşecek. Riskin düşük olduğu illerde bu hafta itibariyle lokanta, kafe ve restoranların tedbirli, mesafeli, sınırlı kapasite ve HES kodu şartıyla açılmasına dönük karar alınması planlanıyor.

Kafelerin ve restoranların açılış tarihi henüz netleşmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ‘Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek. Orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek. Sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne adımlar atarız, otellere varıncaya kadar ne yapmamız gerekiyor, bunların kararını Kabine toplantısında alacağız.’ dedi.

Riskin düşük olduğu illerde bu hafta itibariyle lokanta, kafe ve restoranların tedbirli, mesafeli, sınırlı kapasite ve HES kodu şartıyla açılmasına dönük karar alınması planlanıyor. Söz konusu illerde hafta içi belli saatlerle, hafta sonu kısıtlamaların da esnetilmesine kesin gözüyle bakılıyor.