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Ressam Hakan Çapkan: "Betoncu toplum olduk"

Çizimlerinde doğa-kent-insan ilişkilerini ön plana çıkaran Ressam Hakan Çapkan, Altınoran Sanat Akademisi’nde açtığı sergide doğaya karşı yapılan başta yapılaşma olmak üzere her konuda eleştirel eserlerini meraklılarının beğenisine sundu.

26 Mayıs 2019 Pazar 10:14
Ressam Hakan Çapkan: "Betoncu toplum olduk"

Çizimlerinde doğa-kent-insan ilişkilerini ön plana çıkaran Ressam Hakan Çapkan, Altınoran Sanat Akademisi’nde açtığı sergide doğaya karşı yapılan başta yapılaşma olmak üzere her konuda eleştirel eserlerini meraklılarının beğenisine sundu.


“Kafasını Betona Gömenler” adını verdiği resmi hakkında konuşan Hakan Çapkan, “Bu eser, doğadan uzaklaşmamızı hissettiren bir çalışmadır. Biz ne yapıyoruz? O kadar çok betoncu bir toplum olduk ki, son 10 yıldır beton o kadar çok hayatımıza girdi ki, tüm kaynaklarımızı da buna harcıyoruz. Kafalarımızı betonun içine gömmüşüz ki doğadan uzaklaştık. Beton olmasın diyemezsiniz. Toplum hayatında beton olabilir ama pozitif bir beton anlayışı olmalıdır.Doğru biçimde yönlendirilmesi lazımdır. Her kente aynı şekilde binalar görüyoruz. O kentin dokusuna, yapısına uygun bir mimari yapılar olmalıdır. Bundan dolayı kafalarımızı betonun içine sokmuş oluyoruz. Kendi geleceğimizi öldürüyoruz” dedi.


Hakan Çapkan’ın sergisinin açılışına Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Tansu Hastürk, kurucu Başkan Haluk Uygur, Abdülkadir Paksoy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile sanatseverler katıldı.


38 eserden oluşan sergi 31 Mayıs 2019 tarihine kadar Altınoran Sanat Akademisi’nde görülebilecek.



Hakan Çapkan kimdir?


1979 yılında Mersin’de doğdu. İlk ve ortaöğretimini Mersin’de tamamladı. 1998-2002 yıllarında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü / Grafik Ana Sanat Dalında eğitim gördü. 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığında Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak göreve başladı. Yurt içinde ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı. İlk kişisel sergisini 2010 yılında Adana Taş Mekan Çıkmazı Galerisinde ikinci kişisel sergini 2018 yılında Adana Gündoğdu Sanat Galerisi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Galerisinde açtı. Atölyesinde Güzel Sanatlar Bölümlerine hazırlanan öğrencilere imgesel tasarım; İç Mimarlık, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm öğrencilerine perspektif dersleri verdi. Renklikafalar Illstration’da çocuk kitabı İllüstratörülüğü yaptı. Çizimlerinde doğa-kent-insan ilişkilerini ön plana çıkaran sanatçı halen Abdülkadir Paksoy Anadolu Lisesinde Görsel Sanatlar öğretmeni olarak görev yapmakta ve kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 10:14
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