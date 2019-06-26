Resmi teklif yapıldı! İşte Mehmet Topal'ın yeni adresi Fenerbahçe'de 7 yıl süren kariyerinin ardından karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh eden Milli oyuncu Mehmet Topal, kariyerini Katar liginde sürdürecek.

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Mehmet Topal'a sürpriz bir teklif geldi. 33 yaşındaki oyuncu teklifi kabul ettiği takdirde Katar'da futbol hayatını sürdürecek. Mehmet Topal, Fenerbahçe'de 7 yıl süren kariyerinin ardından karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmişti. Tecrübeli futbolcuya Körfez'den sürpriz bir teklif geldi. Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Antalyaspor maçında taraftarla yaşadığı gerginlik sonrası 'veda' kararı alan Mehmet Topal, teklifi kabul ettiği takdirde futbol hayatını Katar'da sürdürecek. Fatih Karagümrük de peşinde Spor Toto 1. Lig ekibi Fatih Karagümrükspor Başkanı Süleyman Hurma, dün Mehmet Topal için Fenerbahçe'ye teklif götüreceklerini açıklamıştı.

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