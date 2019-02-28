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Resmi rezerv varlıkları Ocak’ta yükseldi

Resmi rezerv varlıkları, 2019 Ocak döneminde bir önceki aya göre yüzde 4 artarak 96,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:10
Resmi rezerv varlıkları Ocak’ta yükseldi

Resmi rezerv varlıkları, 2019 Ocak döneminde bir önceki aya göre yüzde 4 artarak 96,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ocak dönemi uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini açıkladı. Buna göre; resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4 artarak 96,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,8 artarak 74,9 milyar dolar olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,4 oranında artarak 20,4 milyar dolar oldu.



Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca Merkez Bankası nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 3,3 oranında azalarak 12,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 8,2 milyar doları anapara, 4,3 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 0,4 milyar dolar bir ay, 4,2 milyar dolar 2-3 ay ve 7,9 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.



Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 33,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:10
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