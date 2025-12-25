Resmî İlan Fiyat Tarifesi onaylandı

Basın kuruluşlarının ekonomik bağımsızlıklarını ve yayıncılık faaliyetlerini sürdürebilmelerinde temel unsurlardan biri olan resmî ilanların yayım ücretlerinin artırılmasına ilişkin Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Ülkemizde resmî ilan yayımlayan toplam 1.027 gazete ve internet haber sitesini ilgilendiren düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

25 Aralık 2025 tarihli ve 33118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlan Fiyat Tarifesinde bir sütun/santim ve kutu yayım ücreti;

Günlük fiili satışı 50 bin adedin altında olan gazeteler ile internet haber sitelerinin 1., 2., 3., 4. ve 5. kategorilerinde yer alan yayınlar için ücret, %25,41 artışla 185 TL’den 232 TL’ye,

Günlük fiili satışı 50 bin adedin üzerinde olan gazeteler ve Genel Kategori’de bulunan internet haber siteleri için ise ücret, %25,24 artışla 210 TL’den 263 TL’ye yükseltildi.

Genel Müdür Çay’dan yeni tarifeye ilişkin açıklama

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Resmî İlan Fiyat Tarifesi’nin belirlenmesine ilişkin NSosyal hesabında yaptığı değerlendirmede, “Basın camiamız için can suyu niteliğinde olan resmî ilan gelirlerinin artarak devam etmesi yönünde verdikleri kıymetli destek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyor; İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran’a ve değerli Genel Kurul Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Resmî ilanlara ilişkin alınan her kararın yalnızca basın sektörünü değil, aynı zamanda kamu maliyesinin bütününü de etkilediğinin farkındayız. Bu nedenle karar süreçlerini, sektörün sürdürülebilirliğini koruyan ve kamu kaynaklarının da etkin kullanımını gözeten bir yaklaşımla yürütmeye çalıştık.

Bu doğrultuda rekabet gücünü muhafaza eden, özgün içerikle fark yaratan bir yayıncılık anlayışını desteklemeye kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha ifade ederek, Resmî İlan Fiyat Tarifesi’nin basınımız için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.