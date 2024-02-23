Resmi Gazete'de yayımlandı! Sürpriz Birol Güven ataması...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yapılan atamalar şöyle:

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Hursit Yıldırım

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yonetim Kurulu Baskanlığı'na Ahmet Türkoğlu

Masak Başkanlığı'na Hasan Kaymak

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne Ekrem Candan

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TCDD Genel Müdürlüğü'ne Veysi Kurt

Birol Güven Sinema Genel Müdürü oldu!

Bir diğer atama da Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nde oldu.

Birçok dizi ve sinema filmlerinin senarist ve yapımcılığını üstlenen Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne atandı.