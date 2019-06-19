Resmi Gazete'de yayımlandı... Elazığ'da bazı alanlar riskli ilan edildi Elazığ'ın Maden ilçesi Camiikebir Mahallesi'ndeki bazı alanlar riskli ilan edildi

Elazığ'ın Maden ilçesinde bazı alanlar riskli ilan edildi. AA'nın haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, Elazığ'ın Maden İlçesi Camiikebir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar riskli ilan edilirken söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'inci maddesi gereğince verildi.

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