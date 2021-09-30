Resmi Gazete'de yayımlandı... Cep telefonları için flaş karar!

Cep telefonlarının yenilenmiş ürün olarak satılmasına yönelik altyapı ve mevzuatın tamamlanarak uygulamaya başlamasının ardından, bu tür ürünlerin satışına yönelik KDV ayarlaması geldi.

Yüzde 18 olan KDV oranı sektörün de talepleri doğrultusunda yüzde 1’e indirildi.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 1 KDV uygulanan 1 sayılı listeye "21 Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez)" satırı eklendi.

Kararla bu ürünlerdeki KDV yüzde 1’e inerken, bu ürünlere ilişkin üstlenilen KDV ise iade edilmeyecek.