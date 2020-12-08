Resmi Gazete atama kararları listesi
Atama kararları Resmi Gazete! Son dakika Resmi Gazete atama kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararlarına göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine Hasan Murat Mercan, Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliğine AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu atandı. İşte Resmi Gazete atama kararları listesi.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi. Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.
Resmi Gazete atama kararları listesi