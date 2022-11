Resmi açıklama geldi! 'Sınır ötesi harekat her an başlayabilir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında olası kara harekatına ilişkin "Yarın, haftaya veya her an farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Zamanını, zeminini ve kapsamını Türkiye belirler. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da yapılmaya devam edecek" dedi.

Harekat için kimseden icazet almayız

Olası harekata ne tür tepkiler olur sorusuna da yanıt veren Kalın "Biz müttefiklerimizle ve komşu ülkelerle bu tür operasyonları elbette değerlendirir ve konuşuruz. Ancak kimseye önceden bilgi verip icazet almak izin almak gibi bir şey söz konusu değil. Kendi güvenlik kaygılarını gidermek için Türkiye kimseden icazet almaz" diye konuştu. İşte Kalın'ın konuşla ilgili açıklamaları...

Sahadaki gelişmeler ters yönde

Bizim Suriye'deki perspektifimiz, öncelikle BM'nin 2254 sayılı kararı bağlamında siyasi müzakere sürecinin devam etmesi, Anayasa Komisyonunun çalışmalarını tamamlaması. Fakat maalesef sahadaki gelişmeler bunun tersi yönünde oldu. İdlib bölgesinde biz 4 milyona yakın nüfusun güvenliğini sağlıyoruz, bir taraftan da terör tehdidi ile mücadelemiz devam ediyor.

Operasyon her an yapılabilir

O yüzden de Cumhurbaşkanı'mız yeni bir askeri harekatın her an olabileceğini söyledi. Bunun için de biz kimseden izin alacak değiliz. Kimseye bir takvim açıklamak zorunda değiliz ama kendi güvenlik risklerimizle ilgili değerlendirmemiz bağlamında böyle bir operasyon her an yapılabilir.