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Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var

Ticaret Bakanlığı, maliyetleri döviz kuruna bağlı olmayan ürün satan kişilerin ürünlerine fiyat artışı yapması durumunda 'aldatıcı ticari uygulama' sayarak cezai işlem uygulayacak.

31 Ağustos 2018 Cuma 09:32
Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var

"Tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapma” ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliği kapsamına alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısın da yer alan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğiyle, "Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapma", yönetmeliğin "Aldatıcı Ticari Uygulamalar" bölümüne bent olarak eklendi.

CEZASI NE?

Haksız ticari uygulamanın üç aya kadar tedbiren durdurulması veya durdurulması yaptırımı veya beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanıyor. Kurul, ihlalin niteliğine göre bu cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir. İdari para cezası, aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise elli bin Türk Lirası olarak uygulanıyor.

ALDATICI TİCARİ UYGULAMALARDAN BAZILARI:

1) Ekonomik birliklere, meslek odaları ve kuruluşlarına, borsalara ve varsa bunların üst kuruluşlarına üye olunmamasına rağmen, kendini üye gibi tanıtmak ve bu tür kuruluşların düzenlemiş olduğu davranış kurallarına tabi olunduğunu iddia etmek.

2) Yetkili otoritelerden gerekli izinleri almaksızın bir kalite işareti, güven işareti, çevresel işaret ya da benzerini kullanmak.

3) Gerçeğe aykırı olarak, bir davranış kuralının kurum veya kuruluşlarca onaylandığını iddia etmek.

4) Gerçeğe aykırı olarak, ticari uygulamaların veya bir mal ya da hizmetin kurum veya kuruluşlarca onaylandığını ya da bunlar için izin alındığını iddia etmek.

5) Mal veya hizmetin özellikleri ve teklif edilen fiyat dikkate alındığında, ticari uygulamada bulunanın makul sayılabilecek bir süre ve miktarda söz konusu mal veya hizmeti ya da bunların muadillerini belirtilen fiyattan sunamayacağına veya başka bir yerden tedarik edemeyeceğine ilişkin yeterli bilgi sahibi olmasına rağmen, tüketiciyi bu konuda uyarmaksızın mal veya hizmetleri o fiyattan edinmeye davet etmek.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 09:32
  1. dolar
  2. ekonomi

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  • ALLAH FIRSAT VERMESİN ALLAH FIRSAT VERMESİN 24 dk önce
    ahlaksız insan yetiştirirsen fırsatını bulunca tüm ülkenin dişini dokmeye uğraşır düşmana köle yapar
  • DEVLETİNE KAZIK ATARAK İLERLİYEMEZ HAÇLILARIN KÖLESİ OLURSUN Bİ YÜZ SENEDAHA DEVLETİNE KAZIK ATARAK İLERLİYEMEZ HAÇLILARIN KÖLESİ OLURSUN Bİ YÜZ SENEDAHA 20 dk önce
    HER DARBENİN ARKASINDA Kİ BU FİTNECİLERİCANI ÇIKMASIN FİRAVUNGİBİ İBRETLİKÖLÜMLERİ OLSUN Kİ GELECEK TE YAPANLARİBRETOLSUNMISIRDA NURSİ GELDİ HERŞEY YOKOLDUSİSİDİKTATÖRÜGETİTİLİNCEHERŞEY BOLAŞTI ELERİNDEKİLER YOKOLSUN HAKKIMKADAR AMİN
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