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Otomotiv Resmen tanıtıldı! İşte geleceğin otonom aracı
Otomotiv

Resmen tanıtıldı! İşte geleceğin otonom aracı

Zoox, geleceğin otonom aracını tanıttı. Oldukça farklı bir tasarıma sahip olan araç, özellikleriyle dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 21:12:00 -
Resmen tanıtıldı! İşte geleceğin otonom aracı

Zoox, bu yılın ortasında Amazon tarafından satın alındıktan sonra ilk tam işlevsel, elektrikli otonom aracını tanıttı. Yoğun kentler için tasarlandığı açıklanan sürücüsüz taksinin, tek şarj ile 16 saat çalışabildiği belirtildi. Peki yeni araç neler vadediyor?

Küçük bir dolmuşu andıran tasarıma sahip olan araç, içerisinde dört yolcuya kadar hizmet verebiliyor. Tamamen sürücüsüz olduğu için direksiyon ve benzeri argümanları içinde barındırmıyor. Model, 121 km/s hıza ulaşabiliyor.

Dört tekerden yönlendirme sistemine sahip olan araç, 3,63 metre uzunluğunda. Ayrıca model, geri geri gitme ihtiyacı duymadan hemen her alana girebiliyor.

Tek şarj ile 16 saat çalışabiliyor

Zoox'un sürücüsüz modeli tek bir şarjla 16 saat boyunca çalışabiliyor. Modelde 133 kWh'lik bir pil yer alıyor. Bu pil, piyasadaki en büyük kapasitelerden biri. Bunların dışında Zoox otonom taksi, normal araçlarda bulunmayan 100 güvenlik özelliğini bünyesinde barındırıyor.

Her ayrı koltuk için hava yastığı sunan model, tüm kör noktaları neredeyse tamamen ortadan kaldıran 270 derecelik görüş açısına sahip kamera sistemini de içeriyor.

Zoox İcra Kurulu Başkanı Aicha Evans, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İşleyen ve sürüş aracımızı ortaya çıkarmak, şirketimizin tarihinde heyecan verici bir kilometre taşıdır ve otonom hizmeti sunma yolculuğumuzda önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Geleceğin otonom aracı olarak nitelendirilen sürücüsüz taksi, şu anda Las Vegas, San Francisco ve Foster City'de test ediliyor.

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