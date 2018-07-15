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Resmen söyledi! 'Beşiktaş'tan teklif aldım'

İran Milli Takımı'nın kalecisi Beiranvand, ülke basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan teklif aldığını söyledi.

15 Temmuz 2018 Pazar 12:37
Resmen söyledi! 'Beşiktaş'tan teklif aldım'

Fabri'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleci alternatiflerini hazırda tutan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Siyah Beyazlı yönetimin 2018 Dünya Kupası'nda da forma giyen İranlı file bekçisi Alireza Beiranvand'a resmi teklif götürdüğü ortaya çıktı.

"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM"

25 yaşındaki eldiven ülkesinde yayım yapan 90tv adlı internet sitesine yaptığı açıklamada Kara Kartal'dan teklif aldığını açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Dinamo Kiev, Beşiktaş, Torino ile Hollanda ve Portekiz kulüplerinden teklif aldım. Aralarında Dinamo'nun teklifi çok özeldi. Şu an kontrat önermeye hazırlar. Bense Torino'ya gitmek istiyorum. Her şey iki gün içinde netlik kazanacak."

RONALDO'NUN PENALTISINI KURTARMIŞTI!

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Beiranvand, B Grubu'ndaki son maçlarında kurtardığı penaltıyla gündeme gelmişti.

Başarılı kaleci, İran'ın Portekiz'le oynadığı ve 1-1 berabere biten maçın 50'nci dakikasında Cristiano Ronaldo'nun kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermemişti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 12:37
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