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Sağlık Resmen şok olacaksınız! Anne karnındaki bebekler lahana yenince bunu, havuç yenince bunu yapıyor
Sağlık

Resmen şok olacaksınız! Anne karnındaki bebekler lahana yenince bunu, havuç yenince bunu yapıyor

Durham Üniversitesi’nden araştırmacılar, 100 hamile kadın üzerinde yaptıkları çalışmada, dört boyutlu ultrasonla anneleri sebze yediğinde bebeklerin verdikleri tepkileri ölçtü.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 14:13:00 -
Resmen şok olacaksınız! Anne karnındaki bebekler lahana yenince bunu, havuç yenince bunu yapıyor

Durham Üniversitesi’nden araştırmacılar, 100 hamile kadın üzerinde yaptıkları çalışmada, dört boyutlu ultrasonla anneleri sebze yediğinde bebeklerin verdikleri tepkileri ölçtü.

NTV'de yer alan habere göre, bebekler, anneleri havuç yedikten kısa süre sonra gülümserken, anneleri lahanayı tercih ettiğinde yüzlerini buruşturdu. Bulgular, hamile kadınların yediklerinin doğumdan sonra bebeklerinin tat tercihlerini etkileyebileceğini gösteriyor. Araştırmacılara göre, sonuçların sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmada etkileri olabilir.

Yeni yapılan araştırma ise bebeklerin doğumdan önce tatlara verdikleri tepkileri değerlendirerek anne karnında tat alıp alamadıklarını test etti.

 

 

 

 

 

 

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