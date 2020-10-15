Resmen ilan edildi... Türkiye'den Karadeniz'de NOTAM kararı!

Akdeniz’de çok sayıda NAVTEX yayınlayan Türkiye, Karadeniz’de de füze atışları yapılacağı gerekçesiyle havacılar için bilgi notu (NOTAM) ve denizciler içinse seyir duyurusu (NAVTEX) yayımlandı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) internet sitesindeki NOTAM'da "Füze atışı yapılacaktır" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu NOTAM’da ilan edilen tarihn14 Ekim ile 17 Ekim arasında olduğu belirtiliyor. NOTAM’ın Sinop ile Ordu'nun Ünye ilçesi arasında Karadeniz üzerindeki belirlenen koordinatları kapsadığı bilgisi verildi.

Buna göre irtifa sınırlamas Sinop hava sahası içerisinde 200 bin feet olarak belirtilirdi. Bu deniz seviyesinin 200 bin feet üstüne kadar hava sahasının uçuşlara kapatıldığı anlamını taşıyor.

NAVTEX de yayımlandı

NOTAM yayınlayan Türkiye öte yandan Pazartesi günü Karadeniz'in bu bölümü için biri atış eğitimi, diğer ikisi de askeri eğitim olmak üzere üç NAVTEX de ilan etti.

Samsun İstasyonu'ndan ilan edilen NAVTEX’e göre belirtilen atış eğitimleri 16-17 Ekim tarihlerinde icra edilecek.