0553 313 94 23

Resmen duyurdular! Galatasaray'dan Gustavo Cuellar atağı

Brezilya medyasında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın Flamengo takımında forma giyen Gustavo Cuellar için atağa geçtiği iddia edildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:39
Resmen duyurdular! Galatasaray'dan Gustavo Cuellar atağı

Sarı Kırmızılı kulübün 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Gustavo Cuellar için kulübü Flamengo'nun kapısını çok ciddi bir teklifte çaldığı öne sürüldü.

Yaz transfer döneminde Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük'ü kadrosuna katan Galatasaray ile ilgili Brezilya'dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Transferin en hareketli takımı olan Sarı Kırmızılılar'ın Flamengo'da forma giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı defansif orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar için transfer teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Brezilya'da yayım yapan Lance adlı spor gazetesinin haberine göre Cim Bom, sözleşmesi 2022 yazında bitecek futbolcu için Flamengo'ya ilk etapta 6 milyon euroluk teklifte bulundu. Haberde bu teklifin geri çevrilmesine rağmen Galatasaraylı yöneticilerin transferde ısrarcı olduğu ve tekliflerini 8 ila 10 milyon euro'ya kadar çıkarabilecekleri aktarıldı.

Öte yandan Sarı Kırmızılılar'ın Cuellar'ı geçtiğimiz Ocak ayından bu yana takip ettiği ve transferdeki en önemli hedeflerinden biri olarak belirlediği ifade edildi. Ekonomik haklarının %70'i Flamengo'nun, kalan %30'luk kısmı ise eski kulübü Deportivo Cali'nin elinde bulunan yıldız ismin şu ana dek hiçbir görüşmeye dahil edilmediği öğrenildi.

Ön libero mevkiinin yanı sıra merkez orta sahada da görev yapabilen Cuellar'ın Avrupa'ya transferi için ödenmesi gereken serbest kalma bedeli ise tam 50 milyon euro.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:39
  1. Galatasaray
  2. Flamengo
  3. Gustavo Cuellar
  4. Brezilya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yukatel Denizlispor, Afyonkarahisar'a gitti
    1. Yukatel Denizlispor, Afyonkarahisar'a..
    2. Merkez Bankası rezervleri
    3. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    4. Amed Sportif Faaliyetler futbolcu..
    5. Gençlerbirliği’nde Başkan Cavcav ile..
    6. CHP'li belediyeden ulaşıma yüzde 40 zam
    7. "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"..
    8. Kaymakam İnci, uyuşturucuyla mücadele..
    9. Esed rejimi 6 ayda bin 500'den fazla..
    10. İl Özel İdaresi ile ASKF arasında..
    11. Yüksekova’dan sınıra askeri sevkıyat
    12. TBMM Dışişleri Komisyonu
    13. Köylerde çocuklar ‘Bilim, Doğa ve..
    14. Leicester City, Ayoze Perez'i transfer..
    15. Başkan Çolakbayrakdar, başarılı..
    16. Adliyeden kaçtı, otogarda yakayı ele..
    17. Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK..
    18. Hatayspor’da Bobo sesleri
    19. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü..
    20. Bodrum’da trafik kazası; 1 yaralı
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”