Resmen berbat bir haldeyim! Ne dese haklı, burun akıntısı ile başetmek gerçekten zor

Burun tıkanıklığı sıkıntı veren bir durumdur. Özellikle gece yatağa yattığımızda sanki hiç nefes alamayacak boğulacakmışsınız gibi olursunuz. Sinir sistemi gergin olan, anksiyetesi olan insanlar burunlarının tıkalı olmasına dayanamazlar ve burun açıcı ilaç ve spreyleri biraz kolay ve fazlaca kullanırlar.

Sebebi ne bilinmeli

Öncelikle burun akıntısının neyden kaynaklandığının belirlenmesi gerekir. Etkili ve doğru tedavi için aynı zamanda altta yatan sebebin de doğru şekilde belirlenmesi önemlidir.

-Yoğun mukus akıntısı orta kulakta sıvı birikimi ve orta kulak iltihabı gelişmesine bu sebeple kulak ağrısına ve işitme kaybına yol açabiliyor. Mukus akıntısıyla birlikte görülebilen kronik geniz akıntısı öksürüğe ve ses kısıklığına yol açabiliyor.

-Burnun içindeki dokuları tahriş eden her şey burun akıntısı yapabilir. Burun akıntısı yaygın görülmesine ve genelde kendiliğinden düzelmesine rağmen, daha fazla ciddi sorunları işaret edebilir.

-10 günü geçtiği halde, ateşin devam ettiği, bulanık görmeye neden olan, sarı-yeşil renkli ve koyu kıvamlı, kanlı, kokulu, tek taraflı ya da kafa travması sonrası ortaya çıkan burun akıntılarında zaman kaybedilmeden doktora başvurulmak gerekir.

Başka neler

Alerjiler: Bunlar için reçetesiz satılan antihistaminik ilaçlar alınabilir.

Soğuk algınlığı: Buna bağlı septomları buhar uygulaması ve dekonjestanlar ile kontrol edebilirsiniz. Eğer şikayetler daha da kötüye giderse veya 48 saatten daha uzun sürerse bir doktora görünün.

Tıkanma: Burnunuzu temizleyin ve içindeki tahriş edicilerden arındırın.

Stres: Yeterince uyuyun ve en az bir gece boyunca dinlenin. Belirtiler kaybolana kadar dinlenme ve uykuyu ihmal etmeyin.

-Uzun süre tedavi edildiği halde akıntı kesilmiyorsa nedenini belirlemek için kan ve alerji testleri, burun, boğaz ve balgam kültürü, sinüs grafisi gibi tetkiklerin yapılması gerekir.

Sakınmanız gerekenler

-Otrivine ve benzeri burun açıcılarını asla 5 günden fazla kullanmayın hattâ mümkünse hiç kullanmayın.

-Maalesef burun açıcılara bağımlı olduğu için gece iki saatte bir uyanıp burnuna ilaç sıkan kimseler oluyor.

-Sakınmanız gereken ikinci bir durum da şu. Burnun bir yanını tıkayarak yapılan şiddetli sümkürmeler kulaklarınız için tehlikelidir. Kulaktaki östaki borusu bağlantısı ile iç basıncı artırarak kulak zarınıza zararlı olabilir, sümkürürken fazla zorlamayın.

Birçok insan burun akıntısını önlemek için çeşitli ilaçlar kullansa da genel olarak ilaç tedavileri tam sonuç vermemekte hattâ sağlığınıza zarar verebilmektedir. Bu yüzden burun akıntısını kesmek için bitkisel tedavi her zaman çok daha iyi sonuç verecektir.

Burun akıntısına hangi bitkiler ne iyi gelir?

-İlk olarak limon ve su kürü oldukça güzel gelecektir. Günde 3 kez ılık bir su içerisine yaklaşık olarak 7-8 damla limon damlatın ve burnunuza çekin. Zamanla burun akıntınızı keser.

-Zencefil kökü ya da yaprağını iyice çiğneyin. Çıkan suyu yutun ve vücudunuzdaki dolaşımı arttırın. Bu sayede burun akıntınız 3-4 gün içerisinde geçecektir.

-Ilık bir su içerisine yeterince tuz koyun ve iyice karıştırın daha sonrasında varsa bir damlalığınız yoksa da çay kaşığı üzerinden bu karışımı burnunuza yavaşça çekiniz. 2-3 gün bunu uyguladığınızda muhtemelen burun akıntınız geçer.

Neticede burnumuzun içinde temizlik yapan tüyler ve yakalanan organizmaları dışarı atan bir salgı sistemi vardır ve doğal sistem genelde yeteri kadar iş görür. Sabırlı olmak gerekir.

Limonlu su sadece burun akıntısına faydalı değil

Limonlu su, birçok vitamini içerisinde barındırıyor. Yani sadece burun akıntısına çare değil, bakın neler:

Boğaz ağrısı: Ilık limonlu su içmek boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya yardımcı olur.

Kalori alımını azaltır: Limonlu su, şeker oranı yüksek meyve sularına ve içeceklere iyi bir alternatif oluşturur. Özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek isteyen kişiler için iyi bir içecektir.

Böbrek taşına iyi gelir: En temel faydalarından birisi dir. Normal şekilde böbrek taşları vücuttan çok fazla rahatsızlık vermeden atılır. Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırmada ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltır.

Karaciğer için faydalıdır: Karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini harekete geçirmede yardımcı olur. Ayrıca kanın oksijen durumunu düzenlemede de yardımcı olur.

Sindirime yardımcı olur: Limonlu suyun içerisindeki limon suyu sindirim için gerekli olan hidroklorik asit üretimini destekler.

Gut, ishâl ve adet sancısı

Ayrıca asitlik derecesini ve gut hastalığı riskini azaltır. Sindirim sorunlarından şikâyetçi olan kişilerin düzenli olarak limonlu su tüketmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca ishal ve benzeri sorunları önler. Kadınlar da adet sancılarından kurtulmak için limonlu su tüketebilir.