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Spor Resmen başvuruyor! Ali Koç yine yaptı yapacağını
Spor

Resmen başvuruyor! Ali Koç yine yaptı yapacağını

Taraftarların arasına girerek çirkin tezahürat yapan kendini bilmezlere ses çıkarmayan Ali Koç idaresindeki Fenerbahçe, Kayserispor maçına deplasman taraftarının alınmayacağı kararının tebligatı ulaştığı bilgisini vererek, "Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 12:32:00 -
Resmen başvuruyor! Ali Koç yine yaptı yapacağını

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakaya Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından deplasman taraftarının alınmayacağı kararı alındı.

Sarı-lacivertliler, alınan kararla ilgili tebligatın ulaştığı bilgisini vererek sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:

"Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır."

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