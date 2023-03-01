Resmen başvuruyor! Ali Koç yine yaptı yapacağını

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakaya Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından deplasman taraftarının alınmayacağı kararı alındı.

Sarı-lacivertliler, alınan kararla ilgili tebligatın ulaştığı bilgisini vererek sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:

"Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır."