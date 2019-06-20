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Resmen açıklandı! İşte Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Mustafa Kaplan ile anlaşıklarını duyurdu.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:11
Resmen açıklandı! İşte Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü

Mustafa Kaplan için düzenlenen imza töreni kırmızı-siyahlı ekibin İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlendi. Törende bulunan Kulüp Başkanı Murat Cavcav, "Mustafa Kaplan geçmişte babamın da güvendiği ve kendisine görev verdiği bir teknik direktörümüz. Aldığımız karar doğrultusunda tekrardan Mustafa hocamızı Gençlerbirliği'nde göreve davet ettik. Kendisi de olumlu karşıladı. Mustafa Kaplan ve ekibine hoşgeldiniz diyorum. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan ise, "Başkanıma ve yönetim kuruluna bana Gençlerbirliği'nde görev verdikleri için teşekkür ediyorum. Ben Gençlerbirliği Kulübü'nün içerisini iyi bilen teknik adamlardan birisiyim. Büyük bir camiadan ayrılıp tekrar büyük bir camiaya gelmek onur verici bir durum. Bundan sonraki bütün hizmetlerimiz Gençlerbirliği için olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Mustafa Kaplan kendisini Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:11
  1. Gençlerbirliği
  2. Mustafa Kaplan
  3. Ankaragücü
  4. Teknik direktör

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