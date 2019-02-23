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Resmen açıkladı! İşte Fikret Orman'ın rakibi

Beşiktaş'ta Genel Kurul Üyesi Aydoğan Cevahir, mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kuruldaaday olacağını açıkladı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 15:20
Resmen açıkladı! İşte Fikret Orman'ın rakibi

Beşiktaş'ın 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısında konuşan Genel Kurul Üyesi Aydoğan Cevahir, başkan adaylığını açıkladı.

"Hodri meydan"

Konuşmasının son bölümünde, "Başkan adayı oluyorum. Hodri meydan" diyen Aydoğan Cevahir, kongrede adaylık için gerekli 250 imzayı toplaması halinde seçimde başkanlık yarışına hazırlanacak.

Adaylığını açıklayan Cevahir, divan kurulunu takip eden üyelerden alkış aldı.

Aydoğan Cevahir

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:20
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