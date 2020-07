Resim tutkusu hem hastalığına moral hem tedavisine destek oluyor

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Çocuklarda görülen nadir kemik tümörlerden "Ewing Sarkomu" tanısıyla tedavi gören, bunun yanında çölyak ile mücadele eden 13 yaşındaki Suriyeli Heba Darouzi'nin küçük yaşlarda başlayan resim tutkusu hem hastalığına moral hem de tedavisine destek oluyor.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 4 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye göç eden Darouzi'ye, 2,5 yıl önce, buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glutene vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan çölyak teşhisi konuldu.

Darouzi'nin 2019 Ağustos'ta kalçasında şişlik oluşmasından şüphelenen ailesi, Şişli Etfal Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler ve biyopsi sonucu Darouzi'nin çocuklarda görülen nadir kemik tümörlerden "Ewing Sarkomu"na yakalandığı belirlendi.

9 ay boyunca kemoterapi alan, 3 aydır da haftada 5 gün radyoterapi tedavisi gören Darouzi'nin şubat ayında geçirdiği ameliyatla kalçasındaki tümör alındı.

Hastalığı nedeniyle doktorunun önerdiği glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan Darouzi, ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle 6 yaşında başladığı resim yapma hobisini geliştirip, hayırseverler aracılığıyla çizdiği birkaç resmi sosyal medyadan sattı.



Darouzi'nin babası Mahmut Darouzi ise Suriye'deki iç savaşta bomba patlaması sonucu boynunda ve belinde oluşan sorunlar nedeniyle uzun süreli işlerde çalışamıyor ve kızının oldukça pahalı olan glutensiz gıda ihtiyacını karşılamakta güçlük çekiyor.

Tedavisi süresince resim çizmeye devam ederek güç ve moral bulan, ayrıca resimlerini çizerken çektiği videoları Youtube'da açtığı "Hiba Art" isimli kanalına yükleyen Heba Darouzi, resimlerinin daha çok kişiye ulaşması ve satılması için destek bekliyor.

Evinin dört bir yanına çizdiği resimleri asan, oturma odasındaki sehpayı da gündüz ve gecenin güzelliğini anlatan fırça darbeleriyle süsleyen Darouzi, sağlığına kavuştuğunda okula gitmek, resim alanında özel bir eğitim almak ve sergi açmak istiyor.



- "Resim yaparken hastalığımı bile unutuyorum"

13 yaşındaki Suriyeli Heba Darouzi, AA muhabirine, yeteneğini geliştirerek ressam olmak istediğini söyledi.

Resim çizmeyi çok sevdiğini dile getiren Darouzi, "Doğa manzaraları ve geceyi anlatan resimler çizmeyi çok seviyorum. Resim yaparken moralim yükseliyor, güç buluyorum, bazı zamanlar hastalığımı bile unutuyorum. Kendi resimlerimden oluşan büyük bir sergi açmak istiyorum." dedi.

Darouzi, özel bir kurstan ya da öğretmenden ders alarak resim alanında kendini geliştirmek istediğini dile getirdi.



Resim yaparken kullandığı malzemelerin bazılarının hediye geldiğini, bazılarını ise kendilerinin temin ettiğini aktaran Darouzi, "Resimlerimin beğenilip satın alınmasından çok mutlu odum. Para kazanmak çok güzel bir şey. Resim çizmek için daha çok malzeme alabildim. Babama tedavim için destek vermekten gurur duydum." ifadelerini kullandı.

Heba Darouzi, sağlığına kavuştuktan sonra okula gitmeyi çok istediğini sözlerine ekledi.

- "Kanser tedavisini devlet ücretsiz karşılıyor"

Baba Mahmut Darouzi de kızının 2,5 yıl önce rahatsızlandığını ve doktora götürdüklerinde çölyak hastası olduğunu öğrendiklerini anlattı.

Heba'yı 1 yıl önce de kalçasında oluşan şişlik nedeniyle hastaneye götürdüklerini, kanser tanısı konduğunu ve kısa sürede tümörün vücudunun birçok yerine yayıldığını aktaran Darouzi, şöyle konuştu:

"Kanser hastalığında tedavi için devlet her şeyi karşılıyor. Her şeyi bedava alıyoruz. Çok az bir şey ödüyoruz. Sıkıntı yaşamıyoruz. Kanser tedavisini ücretsiz almaktan çok memnunuz. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum ama çölyak hastalarının tükettiği gıda ürünleri her yerde çok fazla bulunmuyor ve çok pahalı. Bu yüzden yardım bekliyoruz."

Darouzi, en önemli şeyin sağlık olduğunu, kızı için her şeyin güzel olacağına inandığını dile getirdi.



- "Çölyak hastası kızımın gıda ihtiyacını karşılayamıyorum"

Suriye'de motosiklet kullandığı sırada yakınında bomba patladığını, bu nedenle belinde ve boynunda kalıcı hasarlar oluştuğunu aktaran Darouzi, "Bu yüzden o kadar fazla çalışamıyorum. Bu çok sıkıntı oldu. Bir ay çalışınca bir hafta dinlenmem ve sürekli fizik tedaviye gitmem gerekiyor. Evim kira. Arkadaşlarıma bir sürü borcum var. Az çalışıyorum. Ordan, burdan borç alıyorum, idare ediyorum. Hiçbir yardım almıyorum. Çölyak hastası kızımın gıda ihtiyacını karşılayamıyorum. Yardım istiyoruz." diye konuştu.

Kızının resim yeteneğini geliştirmesi için bir kursa gitmesini ya da bir öğretmenden ders almasını istediğini dile getiren Darouzi, Heba'nın sağlığına kavuştuktan sonra okula gidince zorlanmaması için Türkçe öğrenmesini arzu ettiğini söyledi.

- "Çok zor durumdayız, yardıma ihtiyacımız var"

Darouzi, kızının resimlerini çizip çevresindeki insanlara hediye ettiğini ve evin çeşitli yerlerine astığını, birkaç ay önce tanıştıkları bir hayırseverin desteğiyle de bazı resimlerini sosyal medyadan sattığını kaydetti.



Türkiye'de ailesinden başka kimsesi olmadığını belirten Darouzi, "Ne kardeşim ne babam ne de başka bir akrabam yanımda. Hem kızım hem ben hastayım. Çok zor durumdayız, yardıma ihtiyacımız var. Suriye'de mesleğim terzilikti ama hastalığım nedeniyle artık yapmakta zorlanıyorum. Daha rahat çalışabileceğim bir iş istiyorum." şeklinde konuştu.