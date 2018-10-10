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Resim tablolarının içinden kaçak sigara çıktı

Gaziantep'te, kargoyla başka kente gönderilmek istenen 10 resim tablosuna gizlenmiş kaçak bin paket sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:16
Resim tablolarının içinden kaçak sigara çıktı

Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde bulunan bir kargo firmasında arama yaptı. Yapılan aramada, başka bir kente gönderilmek istenen 10 resim tablosunun içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, tabloların sahibi 1 kişi gözaltına alındı.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 18:16
  1. Gaziantep
  2. kaçak sigara operasyonu

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