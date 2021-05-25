  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kovid-19’un gençlerde felç yapıyor! Uzman isim detayları açıkladı
Diyarbakır annelerinden çocuklarına çağrı: Teslim olun
Ankara merkezli 4 ilde operasyon
MSB duyurdu: Saldırı önlendi
Biyografi Reşat Fazlıoğlu ne iş yapıyor? Kim bu Reşat Fazlıoğlu?
Biyografi

Reşat Fazlıoğlu ne iş yapıyor? Kim bu Reşat Fazlıoğlu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolara ilişkin konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, hedefin Türkiye olduğunu söyleyerek ekledi: “Yerli ve yabancı mihraklar tacizlerine, şer kampanyalarına hız vermişlerdir. Herkesi uyarıyorum; hedef Türkiye'dir. Bir tezgah kurulmuştur. Hiç kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek'' dedi. Bahçeli, Soylu’nun yalnız olmadığını söylerken, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker ise yayınladığı videolarda sık sık Reşat Fazlıoğlu’ndan söz ediyor. Peki kim bu Reşat Fazlıoğlu? Reşat Fazlıoğlu ne iş yapıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 11:28:00 - 2021-05-25 11:29:18
Reşat Fazlıoğlu ne iş yapıyor? Kim bu Reşat Fazlıoğlu?

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in akrabam dediği Reşat Baba kim? Sedat Peker  bu sabah yayınlanan videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden akrabası Reşat Fazlıoğlu şunları söylemişti: “Bir de bak bizim akrabaya baskı yapıyorsun açıklama yapsın diye akrabam oluyor. Herkes kayıt altında. Reşat Baba, severim sayarım. Allah'a yemin olsun öyle bir şeyler mıkrmır ediyormuşsun. Paran var. Sakın Böyle bir hataya düşme.”

Birleşik Arap Emirliklerine sığınan firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in akrabası Reşat Fazlıoğlu olduğunu söylüyor. Reşat Fazlıoğlu’nun İstanbul’da bir AVM’nin sahibi olduğu iddia edilmekte. Sedat Peker, daha önce de "akrabam" dediği Reşat Akif Fazlıoğlu üzerinden Bakan Soylu ile irtibatı olduğunun yalanını ortaya atmıştı. Peker’i bu iddiası, Bakan Soylu tartından yalanlamıştı.

Devlet Bahçeli’den Sedat Peker açıklaması!" target="_blank">
Bahçeli, Sedat Peker için ne dedi? Devlet Bahçeli’den Sedat Peker açıklaması!
Bahçeli, Sedat Peker için ne dedi? Devlet Bahçeli’den Sedat Peker açıklaması!

Siyaset

Bahçeli, Sedat Peker için ne dedi? Devlet Bahçeli’den Sedat Peker açıklaması!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti
Gündem

Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti

Habertürk TV'de kendisi hakkında yapılan iddialara cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla telaşa kapılan Sedat Peker..
AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı
Siyaset

AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ı hedef almaya kalkan CHP'lilere tepki gösteren AK Parti Altında..
Hadsizlik sonrası Akşener'den geri vites
Gündem

Hadsizlik sonrası Akşener'den geri vites

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzeterek haddini aşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, g..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay