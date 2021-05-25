Reşat Fazlıoğlu ne iş yapıyor? Kim bu Reşat Fazlıoğlu?

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in akrabam dediği Reşat Baba kim? Sedat Peker bu sabah yayınlanan videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden akrabası Reşat Fazlıoğlu şunları söylemişti: “Bir de bak bizim akrabaya baskı yapıyorsun açıklama yapsın diye akrabam oluyor. Herkes kayıt altında. Reşat Baba, severim sayarım. Allah'a yemin olsun öyle bir şeyler mıkrmır ediyormuşsun. Paran var. Sakın Böyle bir hataya düşme.”

Birleşik Arap Emirliklerine sığınan firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in akrabası Reşat Fazlıoğlu olduğunu söylüyor. Reşat Fazlıoğlu’nun İstanbul’da bir AVM’nin sahibi olduğu iddia edilmekte. Sedat Peker, daha önce de "akrabam" dediği Reşat Akif Fazlıoğlu üzerinden Bakan Soylu ile irtibatı olduğunun yalanını ortaya atmıştı. Peker’i bu iddiası, Bakan Soylu tartından yalanlamıştı.