Reşat Fazlıoğlu ne iş yapıyor? Kim bu Reşat Fazlıoğlu?
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolara ilişkin konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, hedefin Türkiye olduğunu söyleyerek ekledi: “Yerli ve yabancı mihraklar tacizlerine, şer kampanyalarına hız vermişlerdir. Herkesi uyarıyorum; hedef Türkiye'dir. Bir tezgah kurulmuştur. Hiç kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek'' dedi. Bahçeli, Soylu’nun yalnız olmadığını söylerken, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker ise yayınladığı videolarda sık sık Reşat Fazlıoğlu’ndan söz ediyor. Peki kim bu Reşat Fazlıoğlu? Reşat Fazlıoğlu ne iş yapıyor?
Suç örgütü lideri Sedat Peker’in akrabam dediği Reşat Baba kim? Sedat Peker bu sabah yayınlanan videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden akrabası Reşat Fazlıoğlu şunları söylemişti: “Bir de bak bizim akrabaya baskı yapıyorsun açıklama yapsın diye akrabam oluyor. Herkes kayıt altında. Reşat Baba, severim sayarım. Allah'a yemin olsun öyle bir şeyler mıkrmır ediyormuşsun. Paran var. Sakın Böyle bir hataya düşme.”
Birleşik Arap Emirliklerine sığınan firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in akrabası Reşat Fazlıoğlu olduğunu söylüyor. Reşat Fazlıoğlu’nun İstanbul’da bir AVM’nin sahibi olduğu iddia edilmekte. Sedat Peker, daha önce de "akrabam" dediği Reşat Akif Fazlıoğlu üzerinden Bakan Soylu ile irtibatı olduğunun yalanını ortaya atmıştı. Peker’i bu iddiası, Bakan Soylu tartından yalanlamıştı.
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