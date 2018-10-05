Renkler evdeki huzura katkı sağlıyor



Evimizdeki renkler, o an biz farkında olmasak bile üzerimizde derin etki bırakır. Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi herkes tarafından biliniyor. Evde rahatlamak istediğinizde mavi, pembe ve yeşil gibi renklerin pastel tonlarını tercih edin. Tavanlar istisnasız beyaz olmalıdır. Beyaz daha az ilgi çeker ve konsantrasyonu artırır. Duvar renginde ise odanın ev içindeki konumunu ve rolünü ortaya çıkartmak faydalı olur. Sürekli kullanılan bir oda için pastel renkler uygun olur. Daha çok mavi,su yeşili gibi renkleri tercih edebilirsiniz. Mesela yeşil renk, ilkbahar mevsimini çağrıştıran özelliği ile uygulandığı her mekana temiz ve canlılık katar. Gözleri ve bedeni en çok dinlendiren renk olan yeşil, sıcak havalarda serin, serin havalarda ise sıcaklık hissi verir. İnsanlara umut duygusu aşıladığı gibi psikolojik ve bedensel olarak da iyi hissetmeyi sağlar.

Renk uyumunu nasıl öğrenirsiniz?

Renklerin uyumu ile ilgili içgüdülerinizi kuvvetlendirmek için doğadan bol bol yararlanabilirsiniz. Bir dağ manzarası ya da bir kuşun tüyleri bile size fikir verebilir. Çevrenize bir de bu gözle bakın. Elbette renk şemaları sadece doğada değil her yerde karşımıza çıkıyor. Beğendiğiniz bir fularda hangi renkler yanyana kullanılmış ya da okuduğunuz kitabın kapağına bir göz atın hangi renkler yan yana getirilmiş? Bol bol fotoğraf, sanat eseri ya da tasarımcı ürünlerini inceleyin. Bir süre sonra göreceksiniz ki, renk çarkı kullanmadan da hangi renklerin hangi etki için nasıl bir araya gelmeleri gerektiğini fazla düşünmeksizin gözünüzde canlandırmaya başlayacaksınız.