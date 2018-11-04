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Renk cümbüşü yaşanan Yedigöller'e ziyaretçi akını

Bolu'da, sonbaharın tüm renklerini barındıran doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Yedigöller'in içindeki park alanları, tamamen dolarken, girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Drone ile havadan görüntülenen Yedigöller'de seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı .

04 Kasım 2018 Pazar 13:07
Renk cümbüşü yaşanan Yedigöller'e ziyaretçi akını

Bolu'da bulunan ve Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'den oluşan Yedigöller, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Yeşil ve sarının tüm tonlarını içinde barındıran milli parkta renk cümbüşü oluştu. Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıktaki Yedigöller ziyaretçi akınına uğradı. Milli parka gelenler, girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu. Girişteki görevliler, sürücüleri yönlendirmeye çalışırken milli parkın içindeki park alanları, tamamen doldu. Sürücüler, araçlarını yürüyüş yollarına ve girişteki yolun kenarına park etti. Aracını park edip, milli parka girmeyi başaran ziyaretçiler, eşsiz manzaranın ve doğanın keyfini çıkardı. Zaman zaman göl kenarındaki iskele ve ahşap yürüyüş yollarında da kuyruk oluştu. Ziyaretçiler, sırayla arkalarına göl manzarası alıp, fotoğraf çektirdi. Kimi ziyaretçiler göllerin etrafında kimileri de milli park içindeki parkurlarda yürüyüş yapıp, fotoğraf çekti. Fotoğrafçılardan oluşan gruplar, milli park içinde en güzel fotoğrafları çekebilmek için deklanşöre basarken, bazı doğa tutkunları da milli park içindeki alanda çadır kurup, kamp yaptı. Yedigöller'deki çadır kamp alanları da tamamen doldu.

Yedigöllere gelen bazı ziyaretçiler, aşırı kalabalık ve araç kuyruklarına çözüm bulunmasını istedi. Yedigöllerin eşsiz güzelliği drone ile havadan görüntülendi.

İşte Yedigöller'den enfes görüntüler...

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 13:07
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