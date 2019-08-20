Rengiyle iştah kabartan bir tarif: Zerdeçallı bulgur aşı Farklı bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, sofralarınızı şenlendirecek o tarif...

Her gün benzer yemekler yemekten ve hazırlamaktan sıkıldıysanız; size şahane bir önerimiz var. İşte, dillere destan Zerdeçallı bulgur aşı tarifi... Zerdeçallı Bulgur aşı nasıl yapılır? Malzemeler: 300 gram kuzu kuşbaşı

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı bulgur

4 su bardağı kemik suyu

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz karabiber İki yemek kaşığı tereyağını tavada eritin üzerine bulguru ekleyip kavurun. Kemik suyu, tuz, karabiber ve toz zerdeçalı ekleyip pişirmeye bırakın. Soğanı yemeklik doğrayın. Ayrı bir tavada kalan tereyağını eritin. Soğanları ilave edip kavurun. Üzerine kuzu kuşbaşını ekleyin. Yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Bulgur aşını pişirdiğiniz kuzu etiyle birlikte servis edin. Afiyet olsun. Kaynak: meraklimelehat.com

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