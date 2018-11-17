Rengi, yapısı ile bir sürü illetin uyarıcısı

Tırnaklarınıza iyice bir bakın. Yukarı doğru burun seviyenize kadar kaldırın, yüzünüzden bir karış uzakta tutarak her birini dikkatlice inceleyin.

Tırnaklarınızdaki eğrilik, çukurluk, girinti ve çıkıntılara bakın. Eğer tırnaklarınız çabuk kırılıyorsa kalınlığını kontrol edin. Tırnağınız, altındaki ve etrafındaki derinin rengini kontrol edin.

Renksiz tırnaklar: Sağlıklı bir tırnağın rengi dokunulduğundan pembe-pembemsi beyaz olmalıdır. Eğer tırnaklarınız mat ya da çizgi çizgi başka renk ise gizli bir sağlık probleminiz olabilir.

Yeşil tırnaklar: Bakteriyel bir enfeksiyonun göstergesidir.



Kırmızı çizgiler: Kalp kapağı enfeksiyonunun işareti olabilir.

Mavimsi tırnaklar: kandaki oksijen seviyenizin düşük olduğunu gösterir.

Mat tırnaklar: Vitamin eksikliğinin işaretidir.

Beyaz tırnaklar: Hepatit gibi karaciğer hastalıklarının belirtisidir.

Koyu renk şeritler: Yaşlanma ve konjestif kalp yetmezliği ile bağlantılıdır.

Tırnaklarınızı iyice temizleyin ve hangi renkte olduğunu görün, tırnaklarınız size bir şeyler söylüyor olabilir.

KALIN TIRNAKLAR:

Kalın tırnaklar normal değildir. Tırnaklar güçlü olmalıdır, ancak normalden daha farklı ve pençe gibi görünüyorsa dikkatli olun.

Kalınlık akciğer hastalığının bir belirtisidir.

Kalın ve sert yüzey mantar enfeksiyonunu gösterir.

Kalın ve ayrılmış tırnaklar tiroid ya da sedef hastalığını gösteriyor olabilir.

Normalden daha kalın tırnaklar aynı zamanda dolaşım problemine işaret ediyor olabilir.

Kalınlaşan tırnaklar gözden kaçırdığınız bazı problemlerin belirtisidir. Yeni bir ilaca başladığınızda alerjik reaksiyonlar hemen tırnaklarınızda kalınlaşmaya sebep olur.

AYRILMIŞ TIRNAKLAR:

Tırnaklar sadece kapılara veya etrafa takılmakla kırılmaz. Kırılma sebebi sadece ellerinizi çok fazla yıkamanız da değildir.

Kırılmış tırnaklar folik asit, C vitamini ve protein eksikliğinin bir sonucudur.

Eğer kırılmış tırnaklar, tırnak diplerinde oyuklarla beraber görülüyorsa bu sedef hastalığının bir belirtisidir. Sedef hastalığı % 10 oranında tırnaklardan başlar.

Kırılan tırnaklar aynı zamanda beslenme yetersizliğinin de bir göstergesi olabilir.

Yediklerinize dikkat edin ve genel sağlığınız için tırnaklarınıza daha fazla özen gösterin.

ÇUKUR (KAŞIK) TIRNAKLAR:

Çukur tırnaklar içteki problemlerin bir belirtisidir. Eğer bütün halinde bir çukurlaşma varsa bu durum genellikle fazla su tutulumu ile alakalıdır.

Demir eksikliği,

Hemakromatozis (karaciğerin vücutta fazla demir tutmasıyla gerçekleşen bir karaciğer hastalığı),

Kalp hastalıkları,

Hipotiroidizm belirtisi olabilir.

Tırnaklarınız ve sağlığınız bazen paralel seyir gösterir, sağlık problemlerinden kurtulan kişilerin tırnakları normale döner.

OYUK TIRNAKLAR:

Küçük oyuklar ve çukurlar ellerinizi ihmal etmekten dolayı olabilir ya da sağlığınızla daha yakından ilgilenmeniz için bir uyarı olabilir. Oyuk tırnaklar;

Sedef hastalığı,

Konnektif doku bozuklukları

Alopecia areata (saç kaybına sebep olan bağışıklık sistemi hastalığı),

Çinko eksikliği (genellikle tırnaklarınızın ortasında uzun çizgi şeklinde bir oyuk),

Ellerinizi besin eksikliği belirtileri için sık sık kontrol edin.

ÇIKINTILAR:

Tırnakların yüzeyi düz ve çok fazla hissedilmeyen ince çizgilerden oluşur. Belirgin çıkıntılar vücudunuzda bir şeylerin yanlış gittiğinin göstergesidir. Çıkıntılı tırnaklara sahip olanlarda görülen en sık problemler:

Demir eksikliği,

Artrit,

Lupus (tırnak diplerinde kırmızı çizgiler)..

Onlar sadece birer çıkıntı değil, bir sağlık işareti olabilirler.

KURU VE İNCE TIRNAKLAR:

Losyonlara ya da tırnak bakım yağlarına ihtiyacınız yok. Eğer tırnaklarınız kuru ve inceyse hormon seviyenizi ölçtürmenizde fayda var.

Tiroid hastalıkları tırnakların incelmesine sebep olur. Kuru tırnaklar kolayca kırılır ve ayrılır.

Mantar problemleri tırnaklarınızı ya kuru ya da nemli yaparlar.

Hem tiroid hem de mantar problemleri tedavisi uzun sürer. Eğer tırnaklarınızda böyle bir değişiklik görürseniz hemen dikkate almalısınız.

YUMRU TIRNAKLAR:

Eğer tırnaklarınızın etrafında şişmiş bir deriniz varsa ya da tırnaklarınız şişmiş gibi görünüyorsa buna ‘clubbed- yumru tırnak’ denir. Yumru tırnaklar;

Akciğer hastalıkları (özelliklede solunum zorluğu çekenlerde),

İnflamasyonlu bağırsak hastalıklarında,

Karaciğer hastalıklarında,

AIDS’te görülür.

Tırnaklarınız sadece bu yukarda sayılan hastalıkların belirtisi olmayabilir. Bu belirtiler sizin sağlığınıza dikkat etmeniz için delil niteliğindedir.

Ellerinizin size gönderdiği mesajları göz ardı etmeyin. Tırnaklar ve hastalıklar düşündüğünüzden çok daha yakından ilişkilidir. Sağlığınızı korumak için sık sık tırnaklarınızı kontrol edin.

İşte bu bir tür melanom

Kanserin yaygın görülen belirtilerini artık hepimiz ezbere biliyoruz, ancak kanser bazen çok farklı şekillerde kendisini gösteriyor. Bir kadının baş parmağının tırnağında siyah düz bir çizgi vardı.

Çizgiyi kapatacak renkte bir oje sürmek istedi. Gören arkadaşları sebebini sorduğunda tırnağındaki çizgiyle ilgili çeşitli yorumlar yapmaya başladı.

Bazıları kalsiyum eksikliği olduğunu söylerken bazıları ırsi olduğunu söyledi. Bir kişi ise kan pıhtısı olabileceğini söyledi. Ancak biri acilen doktora gitmesi konusunda uyardı.



Doktora gösteren kadın tırnağındakinin agresif bir tür melanom olduğunu ve çoktan lenf bezlerine kadar yayıldığını öğrenince şok oldu.