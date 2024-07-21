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Otomotiv Renault’dan Yeni Megane Sedan: 656 Bin TL’den Başlıyor!
Otomotiv

Renault’dan Yeni Megane Sedan: 656 Bin TL’den Başlıyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-21 16:37:00 -
Renault’dan Yeni Megane Sedan: 656 Bin TL’den Başlıyor!

Renault-Nissan israil tel aviv'de bir akıllı araba kuluçka merkezi açacağını duyurmuştu! Şimdi de Renault, yeni Megane Sedan modelini 656 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunduğunu duyurdu.

Renault, bu zorlu dönemde devlet destekli ÖTV muafiyeti fırsatını değerlendirerek engelli vatandaşlar için büyük bir avantaj sunuyor. Megane Sedan modeli, ÖTV indirimli olarak engelli bireylere sunulacak.

Yeni Megane Sedan Modellerinin ÖTV İndirimli Fiyatları:

Megane Sedan JOY 1.3 TCe 140 bg: 656.667 TL

Megane Sedan JOY 1.3 TCe EDC 140 bg: 714.944 TL

Megane Sedan JOY Comfort 1.3 TCe 140 bg: 728.833 TL

Megane Sedan TOUCH 1.3 TCe EDC 140 bg: 791.111 TL
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Megane Sedan ICON 1.3 TCe EDC 140 bg: 831.056 TL

Megane Sedan TOUCH 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 899.389 TL

Megane Sedan ICON 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 916.111 TL

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