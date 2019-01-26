Renault’da yeni yönetim

Renault’ya yeni bir yönetim yapısı kazandırılmasına ve bu vesileyle “Yönetim Kurul Başkanı” ile “İcra Kurulu Başkanı”nın görevlerinin ayrılmasına karar verildi.

Renault Yönetim Kurulu tarafından alınan yeni karara göre, Yönetim Kurulu Başkanlığına Jean-Dominique Senard gelirken, İcra Kurulu Başkanı Thierry Bollore olarak tayin edildi.

Yeni yönetim yapısına göre, normalde yönetim kurulu başkanı tarafından yürütülen bütün görevlere ek olarak, Renault’nun yeni yönetim kurulu başkanı, yeni yapıya geçişi sağlamak için Renault’nun yönetimini değerlendirecek ve gerekirse değiştirecek. Renault Yönetim Kurulu, başkanına, İttifak’ın işleyişini etkin bir şekilde denetlemek amacıyla, Renault adına, icra kurulu başkanı ile irtibat halinde olmak üzere, İttifak’ın yönetimine ilişkin bütün sorumluluğu vermeye karar verdi.