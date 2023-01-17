Renault ve Tofaş ‘elektrikli’ üretmezse risk alır! OSD Başkanı Eroldu uyardı: Kimsenin yapmadığı yapılmalı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, geçtiğimiz hafta otomotiv gazetecileri ile bir araya gelerek sektörün 2022 sonuçlarını ve 2023 öngörülerini açıkladı. Toplantıda Türkiye otomotiv sanayisinin devreye alacağı her türlü modelin artık yeni teknolojilere yanıt vermesi gerektiğinin altını çizen Eroldu, “Bu tabii faz farklarına ve ihracat yapılan ülkeye göre değişir. Hedefin Batı Avrupa ise o zaman elektrikli yapacaksın. Batı Avrupa, Ortadoğu, K. Afrika, Rusya coğrafyası ise hem elektrikli hem içten yanmalı yapacaksın hem de hibrit yapacaksın. Ama hepsini yapmak zorundasınız” dedi.

‘AB TAKVİMİNE UYULMALI’

“Euro 7 ile beraber zaten içten yanmalı motor bulunurluğu çok büyük sorun olacak” diyerek sözlerini sürdüren Eroldu, artık diğer pazarlara yönelik içten yanmalı motor yatırımı yapmanın da fizıbıl (yatırım yapılabilir) olmadığını belirtti. Eroldu’ya, “Peki, Türkiye’de otomobil üreten Tofaş ve Renault yakında yeni model stratejilerini duyuracak. Bu üreticiler portföyünde elektrikli araç tutmazsa dediğiniz gibi bir risk olur mu?” sorusunu yönelttim. Eroldu’nun yanıtı, “Tabi ki risk olur. Avrupa Birliği’nin takvimine uyulmalı. Herkesin uyması lazım. Avrupa Birliği’nin takvimine uymayan firmaların sürdürülebilirliği risk olur” şeklinde oldu.

YENİ ZAMLAR GELİR Mİ?

Artan hammadde ve enerji fiyatlarının 2023 yılında araçların fabrika çıkış fiyatlarını arttırıp arttırmayacağı ile ilgili soruları da yanıtlayan Eroldu, “Hammadde fiyatlarında gerileme bekliyoruz. Tabi ülkemizde enflasyon ve kurlar nasıl hareket edecek, onu kestirmek zor. Ancak, pozitiflik var ve hammadde malzeme fiyatlarındaki gerginlik geri gelecek. Biz satın alma gücünün Türkiye’de gittikçe zorlaştığının yani dolayısıyla gereksiz zamlar yapmanın aslında bindiğimiz dalı kesmek olduğunun farkındayız. Bir şekide yöneteceğiz” ifadelerini kullandı. Eroldu, Türkiye’de otomotiv üretiminin 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 1.3-1.5 milyon adet bandında, ihracatının ise yüzde 5 ila 10 arasında artarak 1-1.1 milyon adet civarında kapanacağını tahmin etti.

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