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Ekonomi Renault ve Dacia’dan satış sonrası bakım hizmeti
Ekonomi

Renault ve Dacia’dan satış sonrası bakım hizmeti

Renault ve Dacia sahipleri, şehre dönüşün yaşandığı bu dönemde otomobillerini avantajlarla kışa hazırlayabiliyor. Renault açıklamasına göre, tüm Renault ve Dacia modelleri için 24 Ağustos-3 Ekim’de yetkili servislerde geçerli olan fırsat kapsamında bazı avantajlar sunuluyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:54:00 -
Renault ve Dacia’dan satış sonrası bakım hizmeti

“Şehre Dönüş” satış sonrası hizmetinde tüm bakım ve mekanik onarımlarında yüzde 20 indirim imkanı yer alıyor. Ayrıca 4 Adet Michelin lastik alana 280 TL yakıt kartı ve Maximum Kart’a özel artı 4 taksit ayrıcalığı da sunuluyor. Diğer taraftan Yetkili Servisler, kampanyadan yararlanan müşterilerine ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti veriyor.

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