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Renault ve Dacia’dan “Bahar Servis Kampanyası”

Renault ve Dacia tarafından indirimli ve taksit imkânlı Bahar Servis Kampanyası başlatıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 10:31
Renault ve Dacia’dan “Bahar Servis Kampanyası”

Renault ve Dacia tarafından indirimli ve taksit imkânlı Bahar Servis Kampanyası başlatıldı. Renault ve Dacia araç sahipleri, otomobillerini bahar aylarına fırsatlarla hazırlıyor. 18 Mayıs’a kadar yetkili servislerde geçerli olan kampanya kapsamında tüm bakımlarda yüzde 25, fix paketlerde, mekanik ve ön cam onarımlarında ise yüzde 20 indirimli fiyatlar yer alıyor. Dört yaş ve üzeri araçlarda geçerli olan kampanya kapsamında tüm bakım ve mekanik onarımlar yüzde 30 indirimli fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca 4 adet Continental lastik alımında KDV indiriminden yararlanma şansına sahip müşterilere, Michelin lastik alımlarında ise yakıt kartı hediye ediliyor. Kampanya dahilinde Maximum kart ödemelerinde artı 5, World kart ödemelerinde ise artı 4 taksit imkanı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:31
  1. Renault
  2. Dacia
  3. Bahar Servis Kampanyası
  4. Continental
  5. KDV indirimi
  6. Maximum kart
  7. Michelin

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