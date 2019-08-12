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Renault ve Dacia’dan ağustos ayı kampanyası

Renault ve Dacia, Ağustos ayı kapsamında otomobil alıcılarına farklı kampanyalarla hitap ediyor.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:53
Renault ve Dacia’dan ağustos ayı kampanyası

Renault ve Dacia, Ağustos ayı kampanyasında, tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri sunarken, markanın hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Renault’nun ağustos ayı kampanyası kapsamında, Clio HB 69 bin 250TL’den başlayan fiyat ve bin 500 TL’den başlayan taksitlerle, Megane Sedan 94 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve 2 bin TL’den başlayan taksitlerle, Captur ise 120 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve 2 bin 500 TL’den başlayan aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor.

Dacia'dan sıfır faiz fırsatı

Dacia, Ağustos ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyat, artan ödemeli kredi seçenekleri sunuyor. Ayrıca markanın Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Sandero 39,90 TL, Dokker 49.90 TL ve Duster 59.90 TL gibi günlük ödeme seçenekleri ile Dacia’nın ECO-G serisinde 36 bin TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı yer alıyor.


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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:53
  1. Renault
  2. Dacia

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