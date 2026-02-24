  • İSTANBUL
Otomotiv
Otomotiv

Renault Trucks'tan elektrikli hamle!

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz
Renault Trucks’tan elektrikli hamle!

Volvo Group, Flexis’in iş modelinde stratejik değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni yapı kapsamında 'Renault Trucks', 2027’den itibaren Flexis tarafından geliştirilen tam elektrikli hafif ticari araçların dağıtımını gerçekleştirecek.

Volvo Group bünyesinde faaliyet gösteren Renault Trucks, elektrikli hafif ticari araç pazarında önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Volvo Group tarafından yapılan açıklamada, Flexis'in iş modelinde stratejik bir değişiklik yapıldığı duyuruldu.

 

Bu yeni yapı kapsamında, Volvo Group bünyesinde faaliyet gösteren Renault Trucks, projede ortak ve yatırımcı olarak yer almaya devam edecek ve 2027'den itibaren Flexis tarafından geliştirilen ürünlerin dağıtımını gerçekleştirecek.

Renault Trucks ürün gamına entegre edildi

Tam elektrikli bu yenilikçi hafif ticari araçların dağıtımı, Renault Group ve Renault Trucks arasında hafif ticari araçlar alanında halihazırda başarıyla sürdürülen iş modeliyle uyumlu bir şekilde ilerleyecek. Flexis araçlarının Renault Trucks ürün gamına entegre edilmesi, iki şirket arasındaki stratejik iş birliğini daha da güçlendirecek.

 

Tek bir “skateboard” platformu ve Yazılım Tanımlı Araç (Software Defined Vehicle – SDV) mimarisi üzerine geliştirilen bu yeni nesil elektrikli araçlarla Renault Trucks, karbonsuz şehir içi lojistiğine yönelik artan talepleri karşılayan, eksiksiz, yüksek performanslı ve rekabetçi bir ürün yelpazesi sunma hedefini bir kez daha teyit ediyor.

 

Renault Trucks, 2030 yılına kadar hafif ticari araç satışlarını iki katına çıkarmayı hedefliyor.

